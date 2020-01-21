РИАМО - 21 янв. С 2010 года столичный метрополитен получил почти три тысячи новых вагонов, в скором времени будет заменено еще более 580 вагонов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Мы будем продолжать обновление подвижного состава - 584 новых вагона метро у нас добавятся. На сегодняшний день уже обновлено 57% поездов, которые курсируют в метрополитене», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что за прошедшее десятилетие в Москве появилось около 6,7 миллиона новых пассажирских мест.

«Это цифра и метро, и пригородного железнодорожного транспорта. На сегодняшний день у нас 24,6 миллиона мест доступно москвичам на рельсовых видах транспорта», - добавил Ликсутов.