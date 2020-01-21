РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 янв. Двум жителям Мытищ – Алексею Карузину и Александру Косьмину вручили удостоверения и нагрудные знаки «Почетный донор России», сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«Впервые я сдал кровь 14 лет назад. Впервые пришел в отделение переливания вместе с коллегами по работе. У меня первая группа крови, одна из самых распространенных. Но это не важно. Сдать кровь – это то малое, что мы можем сделать друг для друга. Для меня это не сложно, но я знаю, что моя кровь спасет чью-то жизнь. Каждый должен проявлять участие. И, конечно, я призываю молодежь становиться донорами и не быть равнодушными к чужой беде», – сказал Карузин.

Алексей и Александр сдали кровь более 40 раз. Почетных доноров поблагодарила заведующая отделением переливания крови МГКБ Людмила Дмитричева. Также она напомнила о льготах, которые положены при присвоении звания «Почетный донор». Сейчас в городском округе Мытищи проживают более 300 доноров, имеющих такое звание.

«Первый раз я сдал кровь в 1996 году. Пришел за компанию, но очень быстро пришло осознание того, что это нужное и важное дело. Веду здоровый образ жизни, соблюдаю диету, активен <…>», – отметил Косьмин.

Чтобы стать донором, необходимо прийти в МГКБ по адресу: улица Коминтерна, владение 24, корпус 15. В отделении принимают доноров с понедельника по четверг с 8:00 до 11:00.