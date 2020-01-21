РИАМО - 21 янв. В Москве за последние годы достигли высокого уровня безопасности дорожного движения, по России мегаполис занимает первое место по данному показателю, в 2019 году он снизился на 5,4% в сравнении с 2018 годом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Благодаря качественному контролю за безопасностью дорожного движения в Москве за последние девять лет сохранено 2,3 тысячи жизней», – говорится в сообщении.

С 2010 года количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Москве сократилось на 42%.

«По итогам 2019 году коэффициент социального риска – число погибших в ДТП в расчете на 100 тысяч населения – составил 3,5 (в 2018 году – 3,7, в 2010 году – 6,6). При этом количество автомобилей, зарегистрированных в Московском транспортном узле, выросло на 2,3 миллиона.

На сегодняшний день в МТУ насчитывается 8 миллионов машин, в 2010 году их было всего 5,7 миллиона. Также за последнее время на 20% выросла среднесуточная скорость движения на основных магистралях столицы.

В Москве в рамках создания качественного общественного пространства благоустроено 410 улиц и площадей, 60 объектов обновили в 2019 году. Также за прошлый год было построено 111 километров дорог, 25 мостов, тоннелей и эстакад, 16 внеуличных пешеходных переходов.

За последние 10 лет москвичи стали в среднем в два раза чаще передвигаться по улицам города пешком.