РИАМО – 21 янв. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал сообщения зарубежных СМИ о роспуске Госдумы иностранным вмешательством, он отметил, что уличенные в распространении ложной информации ресурсы необходимо признавать нежелательными, сообщает Nation News.

По его словам, Запад часто использует для вмешательства во внутренние дела России интернет-компании, например, Facebook, Google, Twitter и другие.

«Вбросы осуществляли иностранные информационные агентства. Как только эта информация с их стороны начала распространяться, ее подхватили некоторые наши СМИ. При этом источников никто не указывает», — сказал Володин.

Он добавил, что считает недопустимым вмешательство в дела суверенных государств.

Кроме того, по словам Володина, уличенные в распространении ложной информации ресурсы необходимо признавать нежелательными.