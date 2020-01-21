РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. В Центре занятости населения (ЦЗН) Подольска в 2019 году трудоустроили около 60 жителей округа, имеющих инвалидность, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольский центр занятости населения в 2019 году обратились 87 граждан, имеющих инвалидность, из них были трудоустроены 59 человек. На конец отчетного периода в базе учреждения имеется 285 вакансий для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места», – говорится в сообщении.

Ситуация на рынке труда Московской области и сведения о свободных вакансиях доступны на портале Роструда «Общероссийский банк вакансий «Работа в России». На данном ресурсе у соискателя есть возможность разместить свое резюме, а работодателю опубликовать вакансию через личный кабинет. Кроме того, там же стал доступен новый функционал – можно ознакомиться с самыми привлекательными вакансиями и востребованными предложениями на территории Московской области.

«Наиболее востребованными в округе являются вакансии программиста, менеджера, кладовщика, диспетчера, дворника и подсобного рабочего», – отметил начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.