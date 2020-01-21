РИАМО - 21 янв. На столичных магистралях по итогам 2019 года увеличилась среднесуточная скорость дорожного движения, такого результата удалось добиться благодаря развитию дорожной инфраструктуры, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Растет среднесуточная скорость дорожного движения на основных магистралях. В 2019 году она составляла 54 километра в час, это на 20% больше чем в 2010 году - тогда она была 45 километров в час», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря строительству дорожной инфраструктуры.

«В 2019 году было введено 111 километров новых дорог, 25 мостов, тоннелей и эстакад. Также 16 внеуличных пешеходных переходов», - добавил Ликсутов.