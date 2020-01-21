РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 янв. В подмосковном Красногорске проходят тренировки юниорской сборной России по хоккею с мячом перед первенством мира, которое пройдет с 24 по 26 января в Хельсинки, сообщил «РИАМО в Красногорске» главный тренер сборной Дмитрий Щетинин.

«В Красногорске сборы проводит юниорская сборная России по хоккею с мячом перед первенством мира, которое пройдет с 24 по 26 января в Финляндии, в городе Хельсинки», – сказал Щетинин.

Он добавил, что в плане подготовки во вторник была организована встреча юниорской сборной страны и хоккейного клуба «Динамо». Товарищеская игра состоялась на стадионе «Зоркий».

К участию в первенстве мира заявлены 16 членов сборной команды России. Средний возраст игроков – 18 лет.