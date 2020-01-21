РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В подмосковных Люберцах на сегодняшний день идет сопровождение 25 проектов малого бизнеса, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он принял участие в заседании регионального правительства. На нем обсудили итоги работы с инвесторами в Московской области, результаты деятельности Центра содействия строительству в 2019 году и планы на текущий год.

«Сегодня в округе ведется системная работа по привлечению новых инвесторов, в том числе по сопровождению 25 проектов малого бизнеса. Это объекты торговли, складской деятельности, производственные объекты», – сказал Ружицкий.

По его словам, в городском округе зарегистрировано более 16 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2019 году создано 1 781 новое рабочее место.

Ружицкий также пригласил инвесторов для ведения бизнеса на территории городского округа, для этого здесь созданы все условия.