РИАМО - 21 янв. Компания «М-Лизинг», которая устроила незаконную свалку в Жуковском, заплатит штраф в 7 миллионов рублей за нанесенный ущерб почвам, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Минэкологии направило в Арбитражный суд Москвы исковое заявление с требованием компенсировать ущерб, нанесенный окружающей среде незаконной свалкой в городском округе Жуковский», - говорится в сообщении.

Ответчиком стало ООО «М-Лизинг», которое занимается продажей и сдачей в аренду транспортных средств. Компания обладает земельным участком в микрорайоне Наркомвод.

Административное расследование по обращению жителей микрорайона, которые пожаловались на завоз отходов, провели инспекторы эконадзора. Результаты проверки показали, что на этом земельном участке действительно сваливается мусор, преимущественно строительный. Навалы отходов находились на открытом грунте без ограждения, навеса и системы ливнестоков.

Компания была оштрафована на 150 тысяч рублей за нарушение правил обращения с отходами. В рамках расследования был рассчитан ущерб, нанесенный почвам, его сумма составила 6,9 миллиона рублей. Поскольку нарушитель отказался добровольно возместить ущерб, ему предстоит сделать это в судебном порядке.