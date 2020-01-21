РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Вечер поэзии «Три «А» состоится 22 января в библиотеке подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Центральная библиотека имени Сергея Есенина приглашает в среду, 22 января, всех желающих на вечер поэзии «Три «А» На поэтической волне». Мероприятие пройдет в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», - говорится в сообщении.

Вечер поэзии получил название «Три «А» в честь имен люберецких поэтов, которые будут выступать в этот день: Андрея Бабина, Александра Косенкова и Андрея Комарова. Мероприятие подготовлено общественным центром духовного единения «Родник».

Поэтический вечер начнется в 17:00. Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом №5А.