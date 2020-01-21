РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 янв. Новый томограф введут в эксплуатацию в региональном сосудистом центре городской клинической больницы Мытищ к началу февраля, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«До конца января в региональном сосудистом центре МГКБ планируется ввести в эксплуатацию вторую ангиографическую установку, а к началу февраля – новый компьютерный томограф. Оборудование было приобретено по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Здравоохранение», – говорится в сообщении.

В этом году приоритетным направлением работы сосудистого центра остается лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Установка нового современного ангиографа позволит не только проводить еще больше диагностических и лечебных процедур, но и разделить потоки плановых и экстренных пациентов. Таким образом, можно будет выполнять более сложные и длительные вмешательства, не теряя возможности своевременно оказывать помощь больным с неотложными состояниями.