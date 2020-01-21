РИАМО - 21 янв. Новую линию по производству творога введут в эксплуатацию в Серебряных Прудах на заводе сельхозпредприятия «Агроинновационное содружество Ферма Роста» 24 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В церемонии запуска примет участие министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Компания «АИСФеР» запускает современную линию, которая позволит производить в сутки порядка 6 тонн натурального творога из молока высшего сорта. Творожная линия рассчитана на переработку 40 тонн молока в сутки на первом этапе. В планах – увеличение мощности линии до 60 тонн переработки», – сказал Разин.

По его словам, процесс полностью автоматизирован: оборудование позволяет оператору с пульта управления задать все технологические параметры, при этом на сенсорном экране отображаются этапы производства, температура и время.

«Процесс идет в закрытом потоке, что исключает ручной труд и обеспечивает высокое качество готового продукта, а также позволяет увеличить сроки хранения», – подчеркнул министр.

Новая линия изготавливает традиционный творог разной жирности. Сейчас это обезжиренный творог 5%, 9% и 12%. Планируется также выпуск классического 18% творога.

Производство укомплектовано фасовочным оборудованием. Под каждую разновидность подобран индивидуальный вид и материал упаковки. Формат выпуска – герметичная упаковка объемом 400 граммов. Инвестиции в проект составили 200 миллионов рублей.

«Рабочие места благодаря новому производству нашли более 50 жителей Серебряных Прудов и близлежащих городских округов», – заключил глава Минсельхозпрода.