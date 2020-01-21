РИАМО - 21 янв. Количество пеших прогулок в Москве в 2019 году увеличилось в среднем в два раза, по сравнению с 2010 годом, это связано с высоким уровнем благоустройства, сообщил журналистам заместитель мэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он напомнил, что за прошедший год в городе благоустроили более 60 улиц, магистралей и общественных пространств.

«С 2010 года количество пешеходных прогулок по Москве выросло в два раза. На некоторых улицах рост составил 4-5 раз», - сказал Ликсутов.

Он добавил, увеличение пешеходных прогулок благоприятно влияет на малый и средний бизнес в городе, что позволяет создавать больше рабочих мест.