РИАМО - 21 янв. Свыше 476 тысяч рублей штрафа назначили собственнику участка земли сельскохозяйственного назначения в Можайске за нарушение земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Ряд нарушений на 30 гектарах земли выявили в ходе внеплановой проверки муниципальным земельным контролем Можайского городского округа.

«Инспекторы обнаружили заброшенные здания фермы и ангаров, а также навалы строительного мусора и очаги борщевика. Собственник не проводил агротехнические и агрохимические мероприятия по обработке и рекультивации почв», – сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Ранее данное юрлицо уже привлекалось к административной ответственности за непроведение мероприятий по удалению борщевика и было оштрафовано на 150 тысяч рублей. Общий штраф данного землевладельца превысил 626 тысяч рублей.

Министр подчеркнул, что проверки земельных участков, а также исполнения предписаний об устранении нарушений осуществляются земельными инспекторами круглый год, так что избежать ответственности нарушителям не удастся.