РИАМО - 21 янв. Результаты голосования на портале «Активный гражданин» по вопросу реализации столичного проекта «Школа старшеклассников» будут учтены правительством Москвы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«В голосовании приняли участие 203 090 человек, из которых определенный ответ дали 151 688 человек. Остальные затруднились ответить либо полагают, что решение должны принимать специалисты. По мнению большинства участников голосования, чем раньше учащиеся будут переходить в «Школы старшеклассников», тем лучше», - говорится в сообщении.

При этом 80,9% проголосовавших за определенный ответ высказали мнение, что данный проект может помочь выпускникам успешнее подготовиться к учебе в высших учебных заведениях.

На сегодняшний день проект реализуется на базе столичных школ №№ 1502, 1560 и 2097. В одним из корпусов данных учебных учреждений проведен ремонт. Там создано учебное пространство, которое приближено к университетской среде.

Также в «Школах старшеклассников» есть лаборатории, цифровое оборудование. Школьники вместо уроков посещают лекции, семинары и практикумы. Также проектная и исследовательская деятельность, которую проводят старшеклассники позволит им лучше подготовиться к поступлению в вуз.