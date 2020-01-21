РИАМО - 21 янв. Столичные электробусы могут начать экспортировать в страны Евросоюза, Москва занимает первое место среди европейских городов по количеству электробусов, сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«На наш взгляд, это большой вклад в российскую промышленность. Могу сказать, что электробусы, которые сегодня покупает правительство Москвы, одни из лучших в мире по надежности, при этом они дешевле образцов европейских производителей почти на 35%. Мы считаем, что наши электробусы можно вполне на конкурентных основах экспортировать в другие страны, в том числе страны Европейского Союза», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что, по версии Международного союза общественного транспорта, Москва занимает первое место по количеству электробусов среди европейских городов. Также электробусы стали проектом года по итогам народного голосования на площадке независимой организации «Автомобиль года в России».