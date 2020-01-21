РИАМО - 21 янв. Проект благоустройства набережной реки Осетр в подмосковном Зарайске включает размещение пирсов, смотровой площадки, лодочной станции и кафе, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Концепция благоустройства набережной реки Осетр ориентирована на сохранение естественности ландшафта и его растительности. Главный лейтмотив реорганизации прибрежной местности – не утратить историческую панораму, которая открывается с противоположного берега, при максимальном акцентировании ключевых видовых зон», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На набережной появятся различные арт-объекты, зоны отдыха, интерактивные маршруты, пирсы, смотровая площадка, зоны отдыха, мост через реку Монастырку, детский пляж и кафе.

Также на территории разместят лодочную станцию, волейбольную площадку и навес с лежаками. Рядом будут находится спасательная вышка и парковка.