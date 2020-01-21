РИАМО - 21 янв. Рестораны различной кухни могут принять участие в фестивале «Московская Масленица», который продлится с 21 февраля по 1 марта 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«К участию приглашаются предприятия общественного питания, которые смогут представить праздничное меню, в том числе блины с разными начинками и приготовленные по разным рецептам, фермерские хозяйства, кондитерские фабрики, частные пасеки, сыроделы, производители мясных и рыбных деликатесов, консервированных продуктов и гастрономических товаров, рыбоводческие и рыбоперерабатывающие хозяйства», – отмечается в материале.

К участию также приглашаются мастера-ремесленники и предприятия народно-художественных промыслов, работающие по старинным технологиям. Участники должны отправить на на электронный адрес: festival@torg.mos.ru, также будет организована телефонная линия: +7 (499) 120-28-89.

Эксперты соберутся на заседание 7 февраля, а 12-13 февраля станут известны результаты конкурсного отбора.

Прошлогодний фестиваль «Московская Масленица» посетили 4,9 миллиона человек. Тогда гости купили 400 тысяч порций блинов и оладий. Также было продано более 2 тысяч килограммов сыров и молочных продуктов, около 1,5 тысяч килограммов рыбы и морепродуктов, а также около 1,1 тысячи килограммов мясных деликатесов и гастрономии.