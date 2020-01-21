РИАМО – 21 янв. В России доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти страны станет бесплатным с 1 марта, передает ТАСС.

Такое решение озвучили на совещании исполняющего обязанности главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова с крупнейшими операторами связи.

«Таким образом, для абонентов трафик не будет тарифицироваться, а в случае нулевого баланса абонент также сможет заходить на указанные ресурсы. Это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил президент РФ в послании Федеральному собранию», - отмечается в материале.

О проекте «Доступный интернет» в ходе традиционного послания к Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что доступ россиян к отечественным соцсетям, мессенджерам, почтовым и поисковым сервисам должно стать конкурентным преимуществом.