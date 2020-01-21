РИАМО - 21 янв. В 2019 году в общественном транспорте столицы совершили 5,7 миллиарда поездок, москвичи стали реже пользоваться личным транспортом, сообщил журналистам заместитель мэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«В 2019 году на всем московском транспорте совершено 5,7 миллиарда поездок. По сравнению с 2010 годом количество поездок выросло на 12%. В среднем в сутки - 19,8 миллиона поездок», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что около 66% поездок приходится на электрический транспорт - метро, МЦК, МЦД.

При этом в Москве наблюдается снижение количества поездок на один легковой автомобиль.

«С 2010 по 2019 год у нас существенно выросло количество личных автомобилей в московском транспортном узле. Но у нас произошло существенное снижение поездок на один легковой автомобиль - снижение на 33%. В 2010 году автомобиль делал 1,52 поездки, в 2019-м - 1,02», - добавил Ликсутов.