РИАМО - 21 янв. Новое здание Хорошевского суда, которое построят на 3-ей Хорошевской улице, выполнят в современном строгом стиле, его главным украшением станет огромный витраж, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Главным визуальным акцентом здания станет масштабный витраж с декоративной металлической конструкцией. Фасады также будут отделаны терракотовыми панелями на навесной системе», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что в итоге получится синтез строгих форм и современного образа. Новое здание суда появится в рамках программы мэра Москвы Сергея Собянина по обновлению столичных судов.

Площадь шестиэтажного здания составит более 10 тысяч квадратных метров. Объект расположен по адресу: 3-я Хорошевская улица, дом 17.

Здание суда будет разделено на три зоны: общественную, служебную, с доступом только для судей и сотрудников, а также конвойную, для содержащихся под стражей лиц.

19 судейских составов расположится в новом здании, большая часть из них будет рассматривать гражданские дела. Территорию вокруг объекта планируется озеленить и благоустроить.