РИАМО - 21 янв. За прошедшую неделю инспекторы Главгосстройнадзора Московской области вместе со специалистами «Мособлстройцнил» провели проверку 11 строящихся на территории региона объектов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«За прошедшую неделю инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с ГБУ МО «Мособлстройцнил» провели проверки 11 объектов капитального строительства и выполнили 65 обследований», – рассказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Так, внеплановые проверки прошли в Дедовске городского округа Истра и в поселке Лотошино городского округа Лотошино, специалисты выясняли законность строительства новых объектов. Также в рамках плановых проверок проверили три строящихся жилых дома (№№ 56, 57, 62) недалеко от села Ангелово в городском округе Красногорск и жилой дом в поселке Отрадненское.

Кроме того, инспекция прибыла в Истру для проверки учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей, в городском округе Ступино проверялось производственно-складское здание, в поселке Зеленоградский Пушкинского городского округа — амбулатория поликлиники. Также был проинспектирован жилой дом с парковкой, который строится в микрорайоне 16 в Мытищах, и пристройка на 500 мест к зданию школы №20 на проспекте Космонавтов в Королеве.

В первую очередь оценивались соответствие выполненных работ требованиям проектной документации. Эксперты строительной лаборатории «Мособлстройцнил» оценили качество и безопасность строительства — они проверили устройство каменных конструкций, определили класс бетона по прочности на сжатие и проанализировали положение зданий.

«На текущей неделе запланированы совместные проверки 12 объектов строительства», – отметил Гарибян.