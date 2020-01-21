РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. В Подольском центре занятости населения 28 января проведут мастер-класс по составлению резюме для женщин с детьми, сообщается в группе «Подольский ЦЗН» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском центре занятости населения с 2020 года начал работать коллективный офис для женщин, имеющих несовершеннолетних детей, «Вектор карьеры для мам». 28 января в 11:00 приглашаем женщин, имеющих несовершеннолетних детей, на мастер-класс «Составляем резюме», – говорится в сообщении.

Занятие пройдет в кабинете №303. Принять участие смогут все желающие бесплатно.