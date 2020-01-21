Как выйти на пенсию досрочно в Подмосковье

Общие правила выхода на пенсию по старости
В соответствии Федеральным законом № 400 «О страховых пенсиях» в
2020 году страховая пенсия по старости в Подмосковье назначается при одновременном соблюдении следующих условий:
- наличие страхового стажа – не менее 11 лет;
- величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК, или пенсионные баллы) – не ниже 18,6;
- достижение общеустановленного пенсионного возраста, в том числе для госслужащих: 62 года - для мужчин и 57 лет - для женщин.
Общие условия выхода на пенсию на полгода раньше
По словам Оксаны Красовской, ведущего юриста Европейской юридической службы, согласно п. 3 ст. 10 Федерального закона № 350 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» пенсия может быть назначена на шесть месяцев раньше людям, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигли возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.
Таким образом, в 2020 году мужчины могут выйти на пенсию в 61,5 года, женщины - в 56,5 года.
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Ранний выход на пенсию для работников с тяжелыми условиями труда
Помимо вышеуказанной общей возможности досрочно могут выйти на пенсию отдельные категории граждан. К таким, например, относятся лица, пенсии которым назначаются в связи с работой во вредных, тяжелых условиях труда.
К таким относятся:
1.Подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах.
Условия выхода:
- возраст для мужчин – 50 лет, для женщин – 45 лет;
- стаж не менее 10 лет - для мужчин, не менее 7,5 года - для женщин;
- 20 лет общего стажа – для мужчин, 15 лет общего стажа – для женщин.
При этом соблюдены должны быть все указанные условия.
2. Работы с определенными условиями труда:
- работы с тяжелыми условиями труда по списку 1;
- деятельность в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность на ж/д транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах;
- работа в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах на полевых геологоразведочных поисковых, топографогеодезических и пр. работах;
- деятельность в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования;
- работа в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности;
- работа по управлению полетами воздушных судов гражданской авиации.
Условия выхода:
- возраст для мужчин – 55 лет, для женщин – 50 лет;
- стаж в этих условиях не менее 12,5 года для мужчин и не менее 10 лет для женщин;
- общий стаж для мужчин - 25 лет, для женщин – 20 лет.
3. Другие виды работ:
- работа женщин в качестве трактористов-машинистов в с/х, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин.
Условия выхода: возраст - 50 лет; стаж в этих условиях не менее 15 лет, а общий стаж 20 лет;
- работа повышенной интенсивности и тяжести в текстильной промышленности для женщин.
Условия выхода: возраст - 50 лет; стаж не менее 20 лет;
-работа в качестве механизаторов комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах; работа в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на городских пассажирских маршрутах; работа в инженерно-техническом составе для обслуживания воздушных судов гражданской авиации.
Условия выхода:
- возраст для мужчин – 55 лет, для женщин – 50 лет;
- стаж в этих условиях не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет для женщин; общий стаж для мужчин - 25 лет, для женщин - 20 лет;
- работа с осужденными в качестве служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.
Условия выхода:
- возраст для мужчин – 55 лет, для женщин – 50 лет;
- стаж в этих условиях - не менее 15 лет мужчины и не менее 10 лет женщины;
- общий стаж - 25 лет мужчины и 20 лет женщины.
С полным списком требований для таких специальностей и работ можно ознакомиться в подпунктах 1-10, 14, 15 и 17 п. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ.
Пенсия в связи с длительным выполнением профдеятельности
Речь идет о досрочном выходе на пенсию по старости для граждан при следующих видах деятельности:
- работа в течение полного рабочего дня на подземных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников.
Условия выхода: требования к возрасту и страховому стажу отсутствуют; необходимый стаж работы – не менее 25 лет, а для работников ведущих профессий – не менее 20 лет;
- работа на судах морского флота рыбной промышленности по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности;
- работа в летном составе гражданской авиации;
- работа в летно-испытательном составе при непосредственной занятости в летных испытаниях опытной и серийной авиационной, аэрокосмической и пр. техники.
Условия выхода: требования к возрасту и страховому стажу отсутствуют, стаж работы в этих условиях для мужчин – не менее 25 лет, для женщин – не менее 20 лет. При оставлении летной работы по состоянию здоровья: мужчины – не менее 20 лет, женщины – не менее 15 лет в указанном составе (летном или летно-испытательном);
- работа в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и
формированиях МЧС России.
Условия выхода: возраст – 40 лет либо независимо от возраста; требования к страховому
стажу отсутствуют; к необходимому стажу работы – не менее 15 лет;
- работа на должностях Государственной противопожарной службы МЧС России.
Условия выхода: возраст – 50 лет для мужчин и женщин; требования к страховому стажу
отсутствуют, необходимой стаж работы – не менее 25 лет;
- осуществление педагогической деятельности в учреждениях для детей.
Условия выхода: требования к возрасту и страховому стажу отсутствуют; к необходимому стажу работы – не менее 25 лет;
- осуществление лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения.
Условия выхода: требования к возрасту и страховому стажу отсутствуют, к стажу работы в этой деятельности – не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа, не менее 30 лет в городах, сельской местности и в поселках городского типа либо только в
городах.
- осуществление творческой деятельности на сцене в театрах или театрально-зрелищных
организациях.
Условия выхода: возраст: 52–57 лет в 2020 году либо при определенных условиях независимо от возраста, стаж работы - не менее 15–30 лет, требования к общему страховому стажу отсутствуют. При этом пенсионный возраст и продолжительность стажа работы устанавливаются в зависимости от характера творческой деятельности.
С 1 января 2019 года трем последним категориям граждан пенсия может быть назначена независимо от возраста, но только после выработки необходимого стажа, уточняет юрист. Данный период составляет в 2020 году 24 месяца и далее ежегодно увеличивается на 12 месяцев до достижения 60 месяцев в 2023 году. Однако, если граждане в переходный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года приобретут стаж, необходимый для досрочного назначения пенсии, а также если творческие работники достигнут возраста 50–55 лет (в зависимости от творческой деятельности), пенсия им может быть назначена за полгода до истечения установленного срока либо достижения установленного возраста (п. 19-21 ч. 1, ч. 1.1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ, приложение № 7, ч. 3 ст. 10 Закона № 350-ФЗ).
С полным списком требований для данных специальностей и работ можно ознакомиться в подпунктах 11-13, 16 и 18-21 п. 1 ст. 30, ст. 31 Закона № 400-ФЗ.
Пенсия в связи с работой в особых климатических условиях
Досрочные пенсии положены:
- гражданам, имеющим определенный стаж работы в районах Крайнего Севера или в
местностях, приравненных к ним, не менее 20 лет.
Условия выхода: возраст в 2020 году для мужчин – 56,5 года, для
женщин - 51,5 года; стаж не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях, общий страховой стаж
не менее 25 лет - для мужчин и 20 лет - для женщин;
- гражданам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, проработавшим оленеводами, рыбаками, охотниками.
Условия выхода: возраст для мужчин – 50 лет, женщин – 45 лет, стаж 25 лет - для мужчин, 20 лет - для женщин;
- женщинам, родившим двух и более детей, при наличии определенного стажа работы в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях.
Условия выхода: возраст – 50 лет, общий страховой стаж не менее 20 лет, стаж в районах
Крайнего Севера не менее 12 календарных лет либо в приравненных к ним местностях не
менее 17 календарных лет.
Подробнее об условиях для данной категории женщин можно узнать их подпунктов 2, 6 и 13 п. 1 ст. 32 Закона № 400-ФЗ.
Пенсия по социальным мотивам или состоянию здоровья
Досрочные пенсии положены:
- женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до восьми лет, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет;
- одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения возраста восьми лет (мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет);
- опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся их опекунами, воспитавшим их до достижения возраста восьми лет.
При этом не учитываются дети, в отношении которых такие граждане были лишены
родительских прав (ч. 3 ст. 32 Закона № 400-ФЗ).
Условия выхода: страховая пенсия по старости назначается с уменьшением возраста, согласно ст. 8 Закона № 400-ФЗ по состоянию на 31 декабря 2018 года, на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет - для мужчин и 15 лет – для женщин;
- женщинам, достигшим возраста 56 лет, имеющим страховой стаж не менее 15 лет, родившим четырех детей и воспитавшим их до достижения восьми лет;
- женщинам, достигшим возраста 57 лет, имеющим страховой стаж не менее 15 лет, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста восьми лет;
- гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, достигшим возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
- инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности, достигшим возраста 50 лет для
мужчин и 40 лет для женщин, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 15 и 10 лет.
- гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным
карликам: мужчинам, достигшим возраста 45 лет, женщинам, достигшим возраста 40 лет,
если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.
Условия выхода: наличие индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.
Подробнее об условиях выхода на пенсию для этих категорий граждан можно узнать из п. 1 ст. 32 Закона № 400-ФЗ.
Куда обращаться
Подать заявление о досрочном назначении пенсии по старости нужно в территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации, месту пребывания или фактического проживания. Это можно сделать лично, через законного представителя (доверенное лицо), по почте, через работодателя с письменного согласия, через МФЦ по месту жительства, с помощью сервиса «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР, либо через портал государственных услуг.
Заявление подается не ранее, чем за месяц до возникновения права на досрочный выход на пенсию, - при достижении определенного возраста и не ранее даты возникновения права - при выработке специального стажа (педагогические, медицинские, творческие работники, работники летного состава и др.).
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Необходимые документы
Помимо заявления потребуются следующие документы:
- паспорт;
- СНИЛС;
- трудовая книжка;
- военный билет;
- при смене фамилии, имени или отчества - свидетельство о заключении брака либо свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества. Если брак расторгнут, то потребуется справка из ЗАГСа формы Т-28;
- документ об окончании средне-специального или высшего учебного заведения, если
обучение проходило с отрывом от работы.
- справка, уточняющая льготный характер работы, при назначении досрочной трудовой пенсии по старости
- при отсутствии работы в 2000-2001 годах или если средний заработок за этот период составил менее 1800 рублей – справка о заработке за любые 60 месяцев подряд за период до 1 января 2002 года.
Если у будущего пенсионера на иждивении находятся дети до 18 лет или не
достигшие 23 лет, которые учатся очно, дополнительно представляются:
- свидетельство о рождении ребенка,
- СНИЛС ребенка,
- паспорт ребенка, если он старше 14 лет;
- справка с места учебы ребенка с указанием очной формы обучения.
При подготовке документов Оксана Красовская рекомендует внимательно проверить правильность написания фамилии, имени и отчества, даты рождения в соответствии с паспортными данными. Также юрист советует обратить внимание на трудовую книжку. Если имеются исправления или неточности на титульном листе трудовой книжки, то эти исправления должен заверить специалист отдела кадров предприятия по последнему месту работы при предъявлении паспорта в строгом соответствии с паспортными данными (указать номер, серию, дату и место выдачи) и заверить печатью и подписью специалиста отдела кадров. При отсутствии каких-либо реквизитов в трудовой книжке необходимо представить уточняющую справку из организации на данный период работы. В случае прекращения существования организации придется представить справку из архива.
Сроки рассмотрения заявления
Заявление рассматривается в отделении ПФР в течение 10 рабочих дней со дня приема.
Срок рассмотрения заявления может быть приостановлен до завершения проверки, представления дополнительно запрошенных документов, но не более чем на три месяца (ч. 7, 8 ст. 22 Закона № 400-ФЗ).
Если пенсионеру отказано в удовлетворении заявления о назначении страховой пенсии, то
ПФР извещает об этом заявителя в течение пяти рабочих дней с указанием причин отказа и порядка его обжалования, а также возвращает документы.
Пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Датой назначения пенсии и будет считаться дата выхода на пенсию.
Пенсия работающим пенсионерам
Если пенсионер продолжит работать, он будет получать пенсию, но она не будет ежегодно индексироваться, поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы. Когда же пенсионер прекратит работать, пенсия будет проиндексирована с месяца, следующего за месяцем после увольнения.
Однако проиндексированную пенсию пенсионер получит примерно через три месяца, так как у работодателя есть свои сроки подачи отчетности, и ПФР требуется время после ее получения для пересмотра индексации.
Работающим пенсионерам перерасчет пенсии производится в беззаявительном порядке с учетом страховых взносов, которые работодатель уплачивает в ПФР с 1 августа каждого года.
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