Как выйти на пенсию досрочно в Подмосковье

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Помимо вышеуказанной общей возможности досрочно могут выйти на пенсию отдельные категории граждан. К таким, например, относятся лица, пенсии которым назначаются в связи с работой во вредных, тяжелых условиях труда.

К таким относятся:

1.Подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах.

Условия выхода:

- возраст для мужчин – 50 лет, для женщин – 45 лет;

- стаж не менее 10 лет - для мужчин, не менее 7,5 года - для женщин;

- 20 лет общего стажа – для мужчин, 15 лет общего стажа – для женщин.

При этом соблюдены должны быть все указанные условия.

2. Работы с определенными условиями труда:

- работы с тяжелыми условиями труда по списку 1;

- деятельность в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность на ж/д транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах;

- работа в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах на полевых геологоразведочных поисковых, топографогеодезических и пр. работах;

- деятельность в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования;

- работа в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности;

- работа по управлению полетами воздушных судов гражданской авиации.

Условия выхода:

- возраст для мужчин – 55 лет, для женщин – 50 лет;

- стаж в этих условиях не менее 12,5 года для мужчин и не менее 10 лет для женщин;

- общий стаж для мужчин - 25 лет, для женщин – 20 лет.

3. Другие виды работ:

- работа женщин в качестве трактористов-машинистов в с/х, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин.

Условия выхода: возраст - 50 лет; стаж в этих условиях не менее 15 лет, а общий стаж 20 лет;

- работа повышенной интенсивности и тяжести в текстильной промышленности для женщин.

Условия выхода: возраст - 50 лет; стаж не менее 20 лет;

-работа в качестве механизаторов комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах; работа в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на городских пассажирских маршрутах; работа в инженерно-техническом составе для обслуживания воздушных судов гражданской авиации.

Условия выхода:

- возраст для мужчин – 55 лет, для женщин – 50 лет;

- стаж в этих условиях не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет для женщин; общий стаж для мужчин - 25 лет, для женщин - 20 лет;

- работа с осужденными в качестве служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.

Условия выхода:

- возраст для мужчин – 55 лет, для женщин – 50 лет;

- стаж в этих условиях - не менее 15 лет мужчины и не менее 10 лет женщины;

- общий стаж - 25 лет мужчины и 20 лет женщины.

С полным списком требований для таких специальностей и работ можно ознакомиться в подпунктах 1-10, 14, 15 и 17 п. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ.

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