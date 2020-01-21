РИАМО - 21 янв. В столице начался прием заявок на участие в масштабном гастрономическом фестивале «Московская Масленица», заявки будут принимать до 5 февраля включительно, говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

Фестиваль «Московская Масленица» в этом году пройдет с 21 февраля по 1 марта. Для того, чтобы принять участие и представить свою продукцию, рестораторам и производителям нужно подать заявку.

«Московская Масленица» – вкусный фестиваль, потому к участию приглашаются предприятия общественного питания, которые смогут предложить москвичам и гостям города праздничное меню, включающее в себя блины с разными начинками и приготовленные по разным рецептам», - говорится в сообщении.

Стать участниками фестиваля смогут и фермерские хозяйства, кондитерские фабрики, частные пасеки, сыроделы, производители мясных и рыбных деликатесов, консервации и гастрономии, рыбоводческие и рыбоперерабатывающие хозяйства, предприятия народно-художественных промыслов, работающие по старинным технологиям, и мастера-ремесленники.

Прием заявок осуществляется по электронному адресу: festival@torg.mos.ru. На сайте можно ознакомиться со всеми условиями и списком документов для участия.

Седьмого февраля пройдет заседание экспертного совета, а 12-13 февраля участников проинформируют о результатах конкурсного отбора.

В прошлом году площадки фестиваля «Московская Масленица» посетили 4,9 миллиона человек. Гости приобрели 400 тысяч порций блинов и оладий. Популярностью также пользовались шашлыки, плов, паэлья, стейки, борщ и другие горячие блюда.

Также было продано более 2 тонн сыров и молочных продуктов, около 1,5 тонны рыбы и морепродуктов и примерно 1,17 тонны мясной гастрономии и мясных деликатесов.