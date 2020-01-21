РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Завод «Подольсккабель» городского округа совместно с АО «Росэнергоатом» успешно завершили проведение совместных мероприятий по внедрению и развитию системы бережливого производства, сообщается на сайте администрации Подольска.

«АО «НП «Подольсккабель» совместно с АО «Росэнергоатом» успешно завершили проведение совместных мероприятий по внедрению и развитию системы бережливого производства с использованием основ производственной системы «Росатом» на предприятии. Сотрудники подольского завода успешно выполнили все поставленные в рамках проекта планы и мероприятия», – говорится в сообщении.

Бережливое производство – это концепция управления производственным предприятием с постоянным стремлением к устранению всех видов потерь. Его задачей является планомерное сокращение процессов и операций, не добавляющих ценности.

АО «НП «Подольсккабель» является одним из крупнейших производителей кабелей и проводов в России с медными жилами. Ассортимент продукции насчитывает более 120 тысяч маркоразмеров проводов и кабелей с медными жилами сечением от 0.12 до 95 квадратных миллиметров в пластмассовой изоляции. На предприятии выполняются все работы по изготовлению кабелей и проводов – от волочения проволоки до испытания готовой продукции, а также отгрузки любым видом транспорта.