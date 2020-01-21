РИАМО - 21 янв. Президиум столичного правительства присвоил строящемуся южному дублеру Кутузовского проспекта название проспект Генерала Дорохова, такой выбор был поддержан москвичами, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Дорога получила свое название в память о генерал-лейтенанте русской армии, герое Отечественной войны 1812 года Иване Дорохове.

«Наименование новой магистрали было выбрано с учетом сохранения преемственности в названиях московских улиц (существующая с 1961 года улица Генерала Дорохова была частично включена в новую магистраль) и поддержано москвичами», - говорится в сообщении.

На портале «Активный гражданин» за данное название высказалось 84% пользователей, давших конкретный ответ. Часть москвичей воздержались от высказывания мнения по данному вопросу.

Проспект Генерала Дорохова пройдет между Кутузовским и Мичуринским проспектами, он станет еще одной трассой от МКАД до Третьего Транспортного кольца.

20 января был открыт второй участок дороги от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Последний участок трассы от Минской улицы до ТТК планируется достроить до конца текущего года.

Данная магистраль позволит улучшить транспортную доступность инноцентра «Сколково», районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, а также поселка Заречье, микрорайона Сетунь.

Иван Дорохов (1762-1815) в день Бородинского сражения с четырьмя кавалерийскими полками успешно провел контратаку, опрокинув колонны неприятеля. За отвагу ему присвоили звание генерал-лейтенанта.