РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 янв. Более 6 тысяч новых рабочих мест создали в подмосковном Красногорске в минувшем году, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Во вторник она провела еженедельное совещание с профильными заместителями и начальниками управлений администрации.

«В триллионе рублей прямых инвестиций, которые за 2019 год были осуществлены в Подмосковье, есть вклад и Красногорска. Мы один из муниципалитетов-лидеров по объему инвестиций. Все наши крупнейшие предприятия имеют планы по модернизации и расширению производства и создают новые рабочие места. За 2019 год в нашем округе было создано более 6 тысяч рабочих мест», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что Красногорск является одним из лидирующих муниципалитетов в регионе по развитию малого бизнеса.

«За 2019 год почти 4 200 новых субъектов (малого бизнеса – ред.) было зарегистрировано. И вклад в экономику округа от деятельности малого бизнеса тоже значителен. По итогам 2018 года мы получили почти 1,3 миллиарда рублей платежей от деятельности малого бизнеса. По итогам 2019 года, думаю, цифра будет еще больше», – отметила глава муниципалитета.

По словам Хаймурзиной, теме работы с инвесторами и с инвестициями на территориях региона было посвящено одно из первых в нынешнем году заседаний правительства Московской области во вторник.

«Губернатор Андрей Воробьев сегодня особенно подчеркнул, что работа с инвесторами – это одна из главных задач глав муниципальных образований», – сказала Хаймурзина.