РИАМО - 21 янв. На портале правительства Подмосковья появилась карта населенных пунктов, которые планируется газифицировать в текущем году, на нее нанесено 50 объектов.

Посмотреть карту можно по ссылке. На ней отмечены населенные пункты, в которых будут проводить работы по газификации.

По окончании всех работ свыше 10 тысяч жителей Московской области смогут подключить свои дома к газу. Протяженность построенных газопроводов составит 210 километров. Работы будут проводиться в 23 городских округах.

По губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в регионе планируется провести работы по прокладке газопроводов на 874 объектах. Их протяженность составит более 5 тысяч километров.

Проект по газификации Московской области стартовал в 2004 году. За последние пять лет созданы условия для газификации домов в 360 населенных пунктах региона. Кроме того, было построено свыше 2 тысяч километров газопроводов.