РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Волонтеры Подольска передали продукты и средства гигиены выпускницам детдома, воспитывающим маленьких детей, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 20 января волонтеры Георгиевского сестричества милосердия встретились с молодыми мамочками – выпускницами детского дома, которые уже сами воспитывают малышей. Катя – сыночка, Рита – дочку. Для Катерины были приобретены и переданы продукты питания и памперсы, Маргарите переведены средства на питание для малышки», – говорится в сообщении.

Волонтеры благодарят горожан за переданную помощь нуждающимся.