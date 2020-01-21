РИАМО - 21 янв. Российские ученые планируют разработать быстрый тест для определения коронавируса 2019-nCoV, который является причиной пневмонии, сообщает Nation News.

В Китае в конце 2019 года произошла вспышка эпидемии коронавируса, который способен привести к летальному исходу из-за воспаления легких и поражения внутренних органов.

«В настоящее время случаи инфицирования зафиксированы сразу в нескольких азиатских странах», - говорится в сообщении.

По официальной информации, три человека уже погибли от этой болезни.

Врач-инфекционист высшей категории Софья Русанова прокомментировала эту ситуацию, сказав, что коронавирус был выявлен еще в 60-х годах. Он имеет достаточно много штампов, передается воздушно-капельным путем и является причиной дыхательных и кишечных инфекций.

По ее словам, вспышка эпидемии может быть обусловлена разными факторами, например, погодой. Однако россияне могут не волноваться по поводу заражения этой болезнью, так как санитарно-эпидемиологические службы не объявляли критическое положение, с учетом того, что оповещают они людей даже о незначительных болезнях.

Медик посоветовала пока не посещать азиатские страны, а если все же поездка намечается, то туристам нужно следить за правилами личной гигиены, питаться в хороших заведениях, носить респиратор. Если появились симптомы заболевания, нужно срочно обращаться в больницу. Но все же лучше отложить путешествие.

Она отметила высокий уровень подготовленности Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью, специалисты которого разрабатывают экспресс-тест. Врач поддержала исследование.