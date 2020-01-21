РИАМО - 21 янв. В столичном районе Люблино госпитализировали 43-летнего безработного мужчину с ножевой раной живота, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы московского главка МВД РФ.

Инцидент произошел на проезде Кирова.

«Мужчина 1977 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение с проникающим колото-резаным ранением живота и повреждением внутренних органов», – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).