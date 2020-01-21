РИАМО – 21 янв. На Сбербанк в январе 2020 года обрушилась самая мощная DDOS-атака за всю историю компании, ее удалось отразить, банк выдержал атаку в автоматизированном режиме, сообщил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

«Начиная с осени, мы увидели «подготовительные мероприятия» киберпреступников, а в конце года столкнулись с тем, что использование технологии 5G фактически ставит новый уровень рисков в проведении DDOS-атак», – сказал Кузнецов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что атаку сразу на два ресурса банка организовали при помощи автономных устройств Internet of Things – интернета вещей. Кузнецов предостерег, что на сегодняшний день IoT-устройств уже в три раза больше, чем людей на земле, а в будущем эта цифра будет только расти.

«Второго января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», - подчеркнул Кузнецов.

По его словам, серьезных последствий после атаки не последовало. Информацию об атаке представители банка передали в правоохранительные органы.

Кузнецов уверен, что в 2020 году DDOS-атаки станут серьезной проблемой для компаний по всему миру.