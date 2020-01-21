РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 янв. Строительство многоярусного паркинга в микрорайоне Путилково Красногорска планируют завершить до конца нынешнего года, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга Евгений Владимирский в своем Instagram-аккаунте.

«Мортонград Путилково, возобновили строительство многоярусного паркинга на 330 автомобилей. Вчера (20 января - ред.) общались со строителями. Обещают закончить паркинг к концу года», – сказал Владимирский.

Он также добавил, что уже обустроили плоскостной паркинг на почти 250 мест.

«На сегодняшний момент занято около 80 мест», – отметил Владимирский.