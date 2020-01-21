РИАМО – 21 янв. Экспертами аналитического агентства «Автостат» составлен рейтинг самых продаваемых иномарок на вторичном рынке автомобилей в РФ за 2019 год, на первом месте оказался Ford Focus, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Согласно приведенным экспертами оценкам, в течение минувшего года россияне приобрели 133 тысячи машин этой модели. Однако этот показатель на 3,3% меньше аналогичного в 2018 году», - отмечается в материале.

На втором месте в списке самых продаваемых иномарок в России оказался Hyundai Solaris - только за 2019 год было куплено 109 таких машин. В топ-3 также попала Toyota Corolla - за год было куплено 103,7 тысячи автомобилей этой марки.

Также среди продаваемых на вторичном рынке автомобилей - KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.

Всего за год в России было приобретено около 4 миллионов подержанных легковых автомобилей иностранных марок.