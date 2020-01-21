РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. В усадьбе «Ивановское» Подольска 22 января откроется выставка работ победителей конкурса «Мастерами славится Россия» на лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов педагогических работников учреждений всех уровней профессионального образования, сообщается в группе «Усадьба Ивановское / Музей профобразования» в соцсети «ВКонтакте».

«22 января в 14:00 приглашаем на открытие XI Всероссийской выставки «Мастерами славится Россия». Выставка является логичным завершением Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов педагогических работников учреждений всех уровней профессионального образования «Мастерами славится Россия», который музей традиционно провел уже в 11-й раз. Выставка работ победителей продлится до октября 2020 года, ее можно будет посмотреть ежедневно кроме понедельника с 10:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

На конкурс было представлено 220 работ из 14 субъектов страны, в том числе, Республик Карачаево-Черкесии и Марий Эл, Костромской, Рязанской, Ярославской, Кировской и Московской областей. В центре выставочной композиции – коллекция одежды «Русь былинная» из Кировского сельскохозяйственного техникума города Котельнич. Яркий образ горного ветра талантливо запечатлен в панно «Ветер» из бело-черного войлока педагогом Дома творчества детей и молодежи города Усть-Джегута Карачаево-Черкесской республики.

Павловский техникум народных художественных промыслов России Нижегородской области представил оклад иконы «Богоматерь Владимирская». Ярославль представлен разнообразными авторскими работами по нескольким конкурсным номинациям. Кострома – работами из текстиля с набойкой, ткачеством, вышивкой и керамикой. Рязань – батиком, кружевом и росписью по дереву. Талдом – керамикой, батиком, живописью.

Обращают на себя внимание работы в номинации «Авторские куклы», среди которых – кукла в национальном костюме из Республики Марий Эл мастера производственного обучения Вятского аграрно-строительного техникума и коллекция из трех кукол «Николь, Веики, Валери» учителя ИЗО Тумской школы №46 посела городского типа Тума Рязанской области.