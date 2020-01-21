РИАМО - 21 янв. Таможенники аэропорта Домодедово пресекли незаконный вывоз иностранной валюты гражданином России, который вылетал в Стамбул, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

Мужчина прошел через «зеленый» коридор и во время таможенного контроля заявил, что имеет при себе иностранную и российскую валюту. Пассажир предъявил наличные инспектору таможни, достав их из сумки.

«Общая сумма наличных денег в долларовом эквиваленте составила около 50,5 тысяч долларов США», – говорится в сообщении.

Пассажир заявил, что не знаком с таможенным законодательством.

В настоящий момент к перемещению через границу без письменного декларирования разрешена сумма, не превышающая в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

В действиях мужчины усматриваются признаки контрабанды наличных денежных средств (часть 1 статьи 200.1 УК РФ). Ему грозит штраф в размере до 10-кратной суммы незаконно перемещенных денег либо ограничение свободы на срок до двух лет.