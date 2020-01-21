РИАМО – 21 янв. Нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин переходит в «Сочи» до конца сезона, сообщает Газета.ru.

«Известно, что 28-летний форвард проведет в стане южан остаток сезона-2019/20 на правах аренды», – говорится в сообщении.

Права на футболиста по-прежнему принадлежат «Зениту». Кокорин профессионально не играл в футбол с октября 2018. Тогда он стал участником двух драк в центре столицы и был приговорен судом к сроку в колонии. В сентябре 2019 года спортсмен вышел по УДО и подписал с «Зенитом» новый контракт.

В данный момент «Сочи» занимает в РПЛ последнее, 16 место. У команды 15 очков в 18 играх.