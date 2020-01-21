РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. Депутаты Подольска после жалобы жителя обязали УК устранить недочеты в уборке одного из дворов по Красногвардейскому бульвару, в течение суток недочеты устранены, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В общественной приемной Подольского отделения партии «Единая Россия» с 20 января проходят приемы муниципальных депутатов. Так, на прием к депутатам Марии Волчек, Юрию Стрелкову и Александру Скобенникову обратились три человека.

«Жительница обратилась с жалобой на некачественную уборку дворовой территории дома №31 по Красногвардейскому бульвару и нерегулярный вывоз мусора. Недочеты были устранены в течение суток. Также по обращению члена общества инвалидов микрорайона Центральный была выделена материальная помощь на нужды общества», – говорится в сообщении.

Помимо этого, житель дома №15, корпус 2 по улице Пионерская обратился с коллективной жалобой по решению вопроса благоустройства пешеходных тротуаров по улицам Ватутина и Пионерской. Вопрос по жалобе жителей решен.