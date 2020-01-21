РИАМО – 21 янв. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму актеру и продюсеру Дмитрию Харатьяну, который во вторник отмечает 60-летие, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства отметил щедрый многогранный талант, а также запас позитивной энергии артиста.

«Вы ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа», – подчеркнул президент.

Российский лидер пожелал актеру новых творческих достижений.

Дмитрий Харатьян – советский и российский актер, народный артист РФ. На протяжении всей своей актерской карьеры Харатьян снялся более чем в 80 фильмах и продолжает сниматься по настоящее время. Самая известная лента с его участием – «Гардемарины», где он исполнил роль Алеши Корсака.