РИАМО - 21 янв. В здании на Азовской улице в Москве произошло возгорание общей площадью 10 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Поступила заявка о возгорании по адресу: Азовская улица, дом 20, корпус 2. На место незамедлительно были направлены пожарные, которые по прибытии установили, что на втором этаже здания горит оргтехника на площади 10 квадратных метров. Пожар ликвидирован», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате возгорания никто не пострадал. Администрация поликлиники эвакуировала персонал и пациентов еще до прибытия спасателей.

Из открытых источников следует, что по вышеуказанному адресу находится детская городская поликлиника №69.