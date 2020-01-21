РИАМО - 21 янв. В 2020 году министерство инвестиций и инноваций Подмосковья намерено увеличить число поддерживаемых проектов до 700, также планируется повысить заполняемость особых экономических зон до 50%, сообщила министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова.

«Объем инвестиционных проектов, которые будут у нас на сопровождении, планируем увеличить до 700», - сказала Егорова.

Она также отметила, что показатель заполняемости индустриальных парков планируется увеличить до 60% и до 50% повысить заполняемость особых экономических зон.

Егорова также отметила, что по итогам 2019 года на сопровождении Мининвеста Подмосковья находятся 643 инвестиционных проекта.

Ранее Егорова рассказала, что в прошлом году число проектов на сопровождении министерства увеличилось на 196. Это позволило дополнительно привлечь 50 миллиардов инвестиций.