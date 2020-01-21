РИАМО - 21 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников вручили подразделениям Госавтоинспекции Подмосковья ключи от новых патрульных автомобилей, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Вы знаете, что в стране реализуются приоритетные национальные проекты, но наиболее значимые два направления, и одно из них – «Безопасность дорожного движения». То, за что вы отвечаете, и то, что имеет цену очень высокую – жизнь», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что в Московской области было большое количество погибших на дорогах, но благодаря совместным действиям и профессиональной деятельности сотрудников Госавтоинспекции региона на данный момент в Подмосковье наблюдается лидерская динамика по снижению смертности на дорогах.

«Если мы закончили 2019 год с 838 (умершими на дорогах – ред.), а начинали с 1,7 тысячи, то каждый следующий год ставит перед нами серьезные вызовы: как дальше обеспечить снижение (числа - ред.) ДТП, смертности на дорогах. <…> Сегодня у нас торжественная миссия — мы вручаем (ключи от – ред.) автомобилей, которые позволят более мобильно, качественно обслуживать большое количество федеральных, региональных и муниципальных дорог», - добавил Воробьев.

Воробьев вручил восьми сотрудникам ДПС управления ГИБДД МВД России по Московской области ключи от патрульных легковых автомобилей.

В свою очередь Черников вручил ключи от машин ДПС еще 10 сотрудникам Госавтоинспекции Подмосковья.

«Вы не сказали, что почти в два раза сократили за последние пять лет количество погибших на дорогах Московской области. А Подмосковье — один из самых сложных регионов. <…> Здесь есть специфика определенная в контроле и надзоре за дорожным движением», - отметил Черников, обращаясь к Воробьеву.

Он добавил, что сегодня Госавтоинспекция Московской области является одной из самых лучших в стране.

«И я думаю, что с вручением таких автомобилей контрольно-надзорная деятельность еще повысится и наши участники дорожного движения будут чувствовать себя защищенными», — подчеркнул Черников.

По его словам, Московская область сможет стать одним из первых регионов России, который достигнет нулевой смертности на дорогах.

Также он поблагодарил Воробьева за оказанную поддержку.

Кроме того, в ходе мероприятия Воробьев вручил две почетные грамоты и знак отличия губернатора Московской области сотрудникам ДПС региона за смелые и решительные действия, проявленные при выполнении служебных обязанностей.

Также Воробьев и Черников осмотрели оснащение спецтранспорта ДПС.

Всего подмосковные подразделения Госавтоинспекции получат 103 новых патрульных автомобиля, из них 43 машины ДПС — в рамках исполнения региональной программы «Безопасность Подмосковья», и 60 патрульных автомобилей приобретены за счет федерального бюджета.

Обновление технических средств российской Госавтоинспекции проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».