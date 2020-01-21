РИАМО - 21 янв. На ежегодном приеме исполняющего обязанности главы МИДа Сергея Лаврова для иностранных журналистов в рамках «Гастрономической карты России» представили Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

На новогоднем приеме Лаврова для иностранных журналистов, который проходит каждый год, проект «Гастрономическая карта России» представил регионы от Сибири до Северного Кавказа, среди которых было в том числе и Подмосковье.

«От Московской области в мероприятии принял участие владелец истринской пекарни Олег Барсуков», - говорится в сообщении.

Как уточняется в группе пекарни Олега Барсукова в соцсети «ВКонтакте», пекарня выпускает несколько видов бездрожжевого хлеба.

Также предприниматель строит свои мельницы для производства муки.

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