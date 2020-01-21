РИАМО - 21 янв. В 2020 году 180 инспекторов Московской административной дорожной инспекции повысят уровень английского языка, чтобы помогать иностранцам, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МАДИ.

«Обучение пройдет на базе учебно-производственного центра службы профориентации, обучения и развития персонала Московского метрополитена. Курс включает изучение грамматики, терминологию по направлению деятельности инспектора, а также итоговый экзамен», — сказал собеседник агентства.

Ранее инспекторы МАДИ проходили курсы по психологии общения с гражданами, что положительно сказалось на взаимодействии с водителями и позволило значительно сократить количество конфликтных ситуаций.