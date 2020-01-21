РИАМО - 21 янв. Из-за сильного порывистого ветра водителям в столице стоит быть особенно аккуратными при выборе места для парковки машины, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского паркинга».

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за гололедицы, мокрого снега и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду до 10:00 22 января.

«Паркуйте автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций. Будьте внимательны!» - говорится в сообщении.

Также в мегаполисе до 22 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. На территории города во вторник прогнозируется дождь.