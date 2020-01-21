РИАМО - 21 янв. Приезжего из Ростовской области доставили в столичную реанимацию с тяжелыми травмами головы, полиция проводит проверку, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на Бескудниковском переулке, откуда безработного 40-летнего мужчину скорая помощь доставила в больницу.

«Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение с тяжелой сочетанной травмой, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа», – сказал собеседник агентства.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.