Зимние праздники — время, когда отдыхает вся страна, включая Московский регион, время веселья и хорошего настроения. Но бывает и так, что долгие каникулы омрачают внезапные проблемы со здоровьем. Тут-то и выясняется, что попасть к медикам — задача очень сложная, а скорая помощь не особенно стремится возить пациентов в больницы. Жители Москвы и Подмосковья рассказали РИАМО, с какими неожиданными проблемами им пришлось столкнуться при обращении к врачам в зимние праздники.

Праздники на посту

Накануне минувших зимних каникул жителей Московского региона официально заверили, что в праздники они не останутся без медицинской помощи. Так, портал мэра Москвы mos.ru 26 декабря сообщил, что в новогодние каникулы столичные поликлиники перейдут на особый график и с 1 по 8 января будут принимать взрослых пациентов с 09:00 до 16:00.

Помощь на дому, по информации портала, в период зимних праздников должна была оказываться по такому же графику, а оформить вызов врача москвичи могли до 15:30. Что касается травматологических пунктов, то их работу власти Москвы планировали организовать либо в часы работы поликлиник, либо круглосуточно.

А 28 декабря соответствующую информацию опубликовал официальный портал правительства Московской области. Согласно размещенным данным, экстренные медицинские службы региона должны были продолжить работу в новогодние праздники.

Первичную медико-санитарную помощь в поликлиниках и других медицинских учреждениях пациентам планировали оказывать 31 декабря, 3, 4 и 6 января по графику субботы — до 16:00. При этом сохранялась возможность продления графика работы медучреждений в отдельных случаях. В эти же дни жители Подмосковья могли вызвать врача на дом.

Однако на деле некоторые жители Московского региона все же столкнулись с проблемами при получении медицинской помощи на зимних каникулах. Истории троих из них записал корреспондент РИАМО. Все они наглядно показывают: в зимние праздники в Москве и Подмосковье лучше не болеть.

«Было так плохо, что я почти теряла сознание»

Светлана, 32 года, район Нагатинский Затон, ЮАО Москвы:

Утром 1 января у меня поднялась температура до 39-40 градусов, я почувствовала под ребрами очень сильную боль. Множество жаропонижающих порошков не могли — и в ночь на 2 января я реально бредила. Муж испугался за меня и попросил мою маму прийти и вызвать скорую: он иностранец, не очень хорошо говорит по-русски и боялся, что его могут не понять. Когда мама пришла и дозвонилась до скорой, мне было так плохо, что я почти теряла сознание.

Но в службе «112» ответили, что мой случай слишком легкий, и предложили сбивать температуру своими силами. Тогда мама попыталась объяснить, что мы не справляемся, а температура продолжает повышаться. Врач попросила передать мне трубку и стала рассказывать, что необходимо обтираться спиртом и пить теплое. Потом сказала, что вызов они оформлять не будут — и вежливо попрощалась.

После этого мама пошла в районную поликлинику, но там объяснили, что вызов врача на дом оформить возможно только 3 января, поскольку 2 января у них не работал call-центр. А дежурный терапевт сказала, что во второй день 2020 года многие пациенты к ним вообще приходили сами — скорая просто не выезжала на вызовы.

Когда 3 января я кое-как дошла до терапевта, она не смогла поставить мне диагноз: нужен был осмотр других специалистов, в том числе лора. Но никого не было! Нельзя было сдать кровь, не работал рентген. Однако лечение терапевт мне все же назначила и сказала, что нужно срочно ехать в ближайшую больницу самостоятельно. Ближайшей из тех, где были нужные мне врачи, оказалась Первая градская больница. Но все праздники мне было так плохо, что я туда просто не могла доехать. Все, что я смогла сделать — это записаться к лору через «Госуслуги» на 15 января.

Больничный мне никто не выдал — и в четверг, 9 января, я пошла на работу с температурой под 38. За все праздники, а это восемь дней, я так и не узнала, что со мной и правильное ли у меня лечение. Диагноз за это время мне тоже никто не поставил. И если бы у меня было какое-то опасное заболевание, вроде пневмонии, то к концу зимних праздников меня бы с таким лечением уже не было в живых.

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«Большое кровоизлияние и сильная боль»

Елена, 39 лет, район Очаково-Матвеевское, ЮЗАО Москвы:

1 января у меня случилась большая неприятность: лопнул сосуд в глазу. Было большое кровоизлияние и сильная боль. Я позвонила по номеру «112» — и мне ответила старший дежурный оператор. Она вежливо объяснила, что во всех районных поликлиниках все зимние праздники окулисты не работают. На всю Москву целую неделю к глазному можно было попасть всего в трех больницах. Номера первых двух я не помню, а последняя — Первая градская больница. Ехать туда мне предложили самостоятельно: никаких скорых.

Я сначала не поверила и попыталась записаться к районному окулисту — но сделать это удалось только на 13 января. В итоге 2 января я поехала в Первую градскую, но из-за огромной очереди с первого раза попасть к врачу я не смогла, и попала на прием только вечером 3 января. Мне оказали квалифицированную помощь, врач оказался очень хорошим. Но это же больница, не поликлиника! Там вообще сразу госпитализировать должны, а не принимать пациентов.

Я вообще не понимаю, как Москва с населением в 17 миллионов человек на неделю может оставаться всего с тремя больницами. Люди были без врачей не то что в районах — в округах! И получается, что Новый год и зимние праздники вообще — это то время, когда болеть по-настоящему опасно: ведь случись что, тебе просто никто не поможет.

«В любой момент кость могла перерезать вену»

Инна, 30 лет, Одинцовский г.о. Московской области:

7 января я вместе с близкими поехала играть в боулинг. Во время отдыха моя 62-летняя свекровь неудачно упала на дорожку и попала ногой на железный разделитель. Я подбежала к ней и увидела кровь: был открытый перелом, встать сама она не могла. Прямо из боулинга мы стали вызвать скорую через номер «112» — нас соединили с ближайшей больницей в селе (около 60 километров от Москвы). Но медики оттуда неожиданно сказали: мол, дорога плохая, мы не поедем, свекровь в больницу везите сами! Мы стали звонить в «112» снова — и нас всякий раз переводили на эту больницу.

В итоге нам ничего не оставалось делать: мы стали сами укладывать свекровь в машину. Было очень страшно — в любой момент кость могла перерезать вену, и человек бы умер. К счастью, компания у нас была большая, мы смогли аккуратно поднять пострадавшую и уложить в машину, кроссовер Kia Sportage. При этом везти свекровь нам пришлось в багажнике, чтобы еще больше не травмировать ее ногу: для этого мы сложили задние сиденья и уложили нашу пассажирку.

Правда, на этом «приключения» не закончились: в больнице охранник не захотел пропускать нашу машину через шлагбаум. Мужчинам, которые были в нашей компании, пришлось выходить и ставить его на место. В самой больнице нам даже не помогли переложить свекровь на каталку — просто сказали: вот вам каталка, перекладывайте сами. Мы у дежурной медсестры пытались добиться, чтобы пришел врач, хоть посмотрел свекровь — но пришел он далеко не сразу, пришлось ждать.

Об операции не шло и речи: в той больнице пациенты с такими переломами ждут операций по месяцу. В итоге нам пришлось вызывать частную скорую помощь и самим обзвонить все больницы Москвы, чтобы свекровь приняли и прооперировали. Только так нам удалось спасти ее ногу.

Пресс-службы столичного департамента здравоохранения и Минздрава Подмосковья не смогли предоставить РИАМО оперативные комментарии по ситуации.

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