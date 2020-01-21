РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. Бесплатные игротеки с настольные играми и головоломками пройдут в подмосковном Подольске 25 и 26 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Подольчан приглашают принять участие в игротеках «Играем с нами» в ближайшие выходные. Мероприятие организовано при поддержке российского издательства, являющегося производителем и дистрибьютором настольных игр Hobby World.

«Так, поиграть в настольные игры любой желающий сможет в субботу, 25 января, в игровом магазине «Твой формат» в микрорайоне Кузнечики с 12:00 до 18:00. А также в воскресенье, 26 января, в это же время в молодежном центре «Максимум». Вход свободный», – говорится в сообщении.

На игротеках будут представлены различные настольные игры, стратегии и головоломки: «Гравити Фолз», «Взрывные котята», «Суперносорог», «Каркассон», «Бронза», «Мачи Коро», «Цитадели Классик» и другие.