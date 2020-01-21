РИАМО - 21 янв. Традиционный день открытых дверей состоится в управлении Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 28 января, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты персональных данных.

«Операторы персональных данных, в том числе те, в отношении которых в 2020 году планируется проведение контрольно-надзорных мероприятий, приглашаются на встречу с представителями Роскомнадзора», – говорится в сообщении.

В рамках дня открытых дверей рассмотрят основные изменения законодательства в области персональных данных, вступившие в силу в 2019 году, случаи нарушений, актуальные вопросы ведения реестра операторов персональных данных и основные ошибки при подготовке уведомлений.

Мероприятие пройдет в Москве по адресу: Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 10, в 10:30. Начало регистрации участников – в 10:00.

Для участия в мероприятии необходимо до 27 января года отправить заявку с указанием ФИО и ИНН организации на адрес электронной почты: secretar77@rkn.gov.ru.